台18線79.5公里自撞車禍 駕駛疑似爬山後太累精神恍惚
2019-10-29 20:49
聯合報 記者陳玫伶
／嘉義縣即時報導
雲林縣劉姓駕駛今天駕駛廂型車載著6名友人到嘉義縣阿里山鄉爬鹿林山，劉下午4時許開車下山時，疑因精神不濟，在阿里山公路台18線79.5公里隧道處，自撞右方護欄，嘉縣消防局協助脫困，7人受輕傷，送往醫院治療後無大礙，詳細肇事原因尚待調查。
64歲的劉姓駕駛表示，他們一行人都是登山客，今天早上從雲林縣北港鎮出發，爬完山後準備下山回家，可能因為開一整天的山路又爬山，一時精神恍惚，才會撞到。
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消防局阿里山分隊長黃建哲表示，消防隊員趕到時，箱型車右側嚴重變形，2名乘客皆因車門扭曲受困車內，消防隊員協助副駕駛座乘客從後方脫困，但右前方乘客因為車門夾到腳，經消防隊員使用切割器及油壓撐開器等破壞機器才救出。
十字派出所長王政彥表示，近幾年常有登山客爬完山、或上山看日出後，沒有做足夠的休息就開車下山，結果可能太累發生車禍，建議民眾在下山之前，要做足夠的休息，避免發生憾事。
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