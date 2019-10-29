派遣工疑遭毆致死 警逮捕3嫌移送

2019-10-29 20:36 中央社 新北29日電



新北市板橋區1名派遣工，因頭部重創送醫不治。警方今天表示，蒐證與比對證詞與供詞，逮捕疑似毆打被害人致死的3名嫌疑人，並移送檢方偵辦。

新北市板橋區有1名派遣工，28日被送醫急救傷重不治。警方說，報案人原先說，死者是喝醉酒跌落樓梯撞到頭；但醫院與家屬檢視傷口有很多疑點，不像是單純跌倒受傷，於是向警方通報。

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板橋警分局偵查隊長林子翔今天表示，據報封鎖現場採證、鑑識，調閱監視器，通知死者多名同事到案說明。

警方調查，林姓工頭與死者疑有口角及債務糾紛，28日凌晨，林男夥同另2名許姓工人，酒後搭計程車前往公園，控制被害人行動，並在公園內毆打被害人，接著又押回公司內持續毆打。

警方說，被害人頭部及身體多處受傷，因傷勢嚴重送醫不治。

3名嫌疑人否認殺人，但警方詢問相關說詞，比對證人供述，及現場鑑識證據，今天依殺人罪嫌將3人移送新北地檢署偵辦。