金山老翁全身濕大雨中找路 暖警請進巡邏車開暖氣

2019-10-29 20:19 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ／即時報導



新北市金山區高姓老翁前晚外出散步，卻遇到傾盆大雨，因為天色昏暗走失，不僅找不到路回家，還全身被淋成落湯雞。民眾發現後趕緊報警。員到場後發他「比比挫」，冷到發抖，馬上請老翁坐進巡邏車躲雨，還開啟車內暖氣讓他保暖，烘乾衣服，還貼心送他回家。

金山警分局金山派出所警員潘軒碩及潘裕諺，前晚執行夜間守望勤務時，接獲熱心民眾報案稱，在金山區中山路有一迷失老翁，被淋得全身濕透，請員警趕快來幫忙，不然怕會生病。

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員警到場後先查證老翁身分，但他言語含糊不清，表情呆滯，且全身遭大雨淋濕，眼神呆滯，腳步蹣跚地在大雨中找路。員警於心不忍，馬上先請他坐上巡邏車躲避大雨，並開啟車內暖氣幫其暖暖身體，老翁才慢慢恢復正常，告知地址，巡邏車一路開到他家。

老翁妻子焦急地等在家門口，她說，雨下這麼大讓她好擔心，沒想到會有警車送老伴回家，讓她嚇了一大跳，一直說謝謝說不停。