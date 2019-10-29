新竹男子涉虐死貓 檢方：限制住居
2019-10-29 20:02中央社 新竹市29日電
新竹市一名彭姓男子領養幼貓後，涉用螺絲起子等虐待幼貓致死，警方昨依違反動物保護法送辦。新竹地檢署今天指出，訊後諭令新台幣3萬元交保，但彭男籌不出錢，改限制住居。
新竹縣竹北市民代表朱健銘日前接獲民眾通報，指不少民眾將幼貓送養後，下落不明，經查發現為一名住在新竹市的彭男領養，因此，與新竹縣流浪動物珍愛協會找尋彭男。後來發現彭男涉以殘忍手段虐死幼貓，並將虐貓過程拍影片紀錄。
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新竹市動保所表示，經初步確認，彭男從今年7月到10月向新竹縣收容所領養4隻貓、向民眾領養1隻貓，共5隻貓疑似遭彭男虐待致死，已將相關證據交由司法單位調查。
檢方指出，目前案件已進入調查中。彭男訊後，諭令3萬元交保，但覓保無著，改限制住居。
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