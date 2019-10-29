影／澳底海巡拂曉出擊 逮漁船距岸2.7浬違規拖網
2019-10-29 19:37
聯合報 記者游明煌
／即時報導
海巡署艦隊分署澳底海巡隊今天上午6時，配合北基巡防區與宜蘭巡防區實施跨區聯防勤務，在萊萊磯釣場外海發現一艘宜蘭頭城籍漁船在距岸2.7浬處違規拖網作業，依違反漁業法送主管機關裁處。
海巡署艦隊分署第澳底海巡隊今天上午6時許，配合北基巡防區與宜蘭巡防區實施跨區聯防勤務，在萊萊磯釣場外海，澳
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
底海巡隊PP-3566巡防艇，發現「新X16號」漁船於禁漁區內違規進行拖網作業，立即廣播該船停止作業及駛離禁漁區，並將違規事實全程蒐證後函送主管機關裁處。
基隆海巡隊指出，依漁業法第44條第1項第4款公告「拖網漁船禁漁區及有關限制事宜」，規範拖網漁船禁止於3浬內拖曳網具作業或投網、揚網。
澳底海巡隊籲請漁友出海作業應遵守相關規定，海巡署會持續嚴正執法取締，以實際的行動來守護海洋生態，維護我國漁業資源。若民眾發現漁船違規作業，請撥打海巡署報案專線118，海巡署將盡速派員處理。
留言