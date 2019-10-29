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影／澳底海巡拂曉出擊 逮漁船距岸2.7浬違規拖網

2019-10-29 19:37聯合報 記者游明煌／即時報導

海巡署艦隊分署澳底海巡隊今天上午6時，配合北基巡防區與宜蘭巡防區實施跨區聯防勤務，在萊萊磯釣場外海發現一艘宜蘭頭城籍漁船在距岸2.7浬處違規拖網作業，依違反漁業法送主管機關裁處。

海巡署艦隊分署第澳底海巡隊今天上午6時許，配合北基巡防區與宜蘭巡防區實施跨區聯防勤務，在萊萊磯釣場外海，澳

底海巡隊PP-3566巡防艇，發現「新X16號」漁船於禁漁區內違規進行拖網作業，立即廣播該船停止作業及駛離禁漁區，並將違規事實全程蒐證後函送主管機關裁處。

基隆海巡隊指出，依漁業法第44條第1項第4款公告「拖網漁船禁漁區及有關限制事宜」，規範拖網漁船禁止於3浬內拖曳網具作業或投網、揚網。

澳底海巡隊籲請漁友出海作業應遵守相關規定，海巡署會持續嚴正執法取締，以實際的行動來守護海洋生態，維護我國漁業資源。若民眾發現漁船違規作業，請撥打海巡署報案專線118，海巡署將盡速派員處理。

澳底海巡拂曉出擊，逮漁船距岸2.7浬違規拖網。記者游明煌／翻攝
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澳底海巡拂曉出擊，逮漁船距岸2.7浬違規拖網。記者游明煌／翻攝
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海巡署基隆

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