警方阻絕詐騙金額約半個億 打擊假詐騙真援交
2019-10-29 19:24
聯合報 記者陳弘逸
／新北即時報導
近來網路上以援交名義要求受害人購買點數卡事件頻傳，新北市警察局與業者合作，透過建立防詐友善通報網，3個月內成功攔阻5382萬餘元，新北市長侯友宜感謝銀行單位配合，今在治安會報上表揚26名攔阻有功人員。
警方指出，曾有年約50多歲男子，在交友網路結識自稱學生並有兼職援交的女網友，要求男子翻拍存款餘額畫面及身分證正反面給對方，隨後接到自稱黑道的男子來電，誆稱曾有援交小姐赴約後遇害，需先查明男子身分是否為警察，要求男子交付5萬元遊戲點數，男子在超商購買點數時，店員驚覺有異，通報警察到場後，才得以成功攔阻詐騙。
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據統計，今年7月1日至10月28日，新北市轄內成功攔阻遭詐騙金額高達5,382萬餘元，侯友宜為感謝相關業者合作攔阻成效顯著，今天於治安會報上表揚26名攔阻有功人員。
市警局呼籲，詐騙集團常以美女照片當頭貼，透過交友網站等隨機尋找對象，再以援交為由，誘騙受害人購買遊戲點數，受害人上當購買後，再藉口要求加碼點數，如受害人有疑慮，詐騙集團便以「黑道大哥」恐嚇威脅，民眾應慎防類似詐騙手法，勿聽信歹徒話術，應先確認自身用途，有困難即適時向行員及警方尋求協助，避免鉅額財產損失。
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