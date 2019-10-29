孕婦破水就醫卻遇塞車 淡水暖警開道急救援

2019-10-29 20:30 中央社 新北29日電



淡水黃姓男子的懷孕妻日前破水即將臨盆，但就醫時卻塞在車陣中，苦惱心急時看到警察如遇救星求助，警員得知後也貼心鳴警笛一路開道，讓黃妻及時到院分娩，產下健康寶寶。

黃男表示，懷孕已近臨盆的妻子24日下午3時45分在家突然腹痛破水，心想嬰兒快出生了，於是攔了計程車就直奔馬偕醫院，但當車子駛進老街時，卻發現觀光人潮導致車輛嚴重堵塞。

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當黃男擔心塞在車陣中動彈不得可能來不及趕到醫院生產時，突然看到淡水分局中正路派出所警員賴欽文騎警用機車經過，就如同看到救星，趕緊下車向員警賴欽文求助，經警車開道，計程車迅速在約10分鐘就趕到馬偕醫院生產，讓黃男頻頻道謝。

賴欽文今天接受媒體聯訪時表示，當時聽聞黃男緊張的上前求援並說車上的老婆快生了，請求警車開道送醫，由於當時老街觀光人車壅塞，於是在通報勤務中心後就以警車鳴笛及吹哨子開道，由計程車跟在後方，趕往馬偕醫院生產。由於孕婦已4指全開，到醫院沒多久就產下女嬰。

他表示，全程近5公里的路程，就算是請救護車來救護也來不及，他才決定自行開道，同時，也因為自己是兩個小朋友的爸爸，兩年前小女兒出生時，妻子凌晨破水待產，但因自己仍在執勤中，無法趕回家，只好請救護車來救護送醫，如今可以幫到黃妻，他不僅心情愉快，也能彌補當年無法陪妻生產的遺憾。

淡水警分局表示，基於為民服務的精神，在緊急情況下警車可以協助開道護送，但警方沒有救護設備，因此呼籲民眾如遇緊急救護還是應打119，通知救護車前來，才能得到更妥善的照護。