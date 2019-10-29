轉口貨櫃藏未稅菸絲 高雄海關查獲1.5萬公斤
2019-10-29 20:03中央社 高雄29日電
關務署高雄關今天宣布在高雄港查獲1只轉口貨櫃夾藏未稅菸絲逾1.5萬公斤，可製成捲菸107萬餘包，市價新台幣3700多萬元。
高雄關表示，查緝人員日前分析過濾高風險轉口貨櫃發現，1只貨名申報為「包裝材料」的40呎轉口貨櫃，自越南起運預定經由高雄轉口至菲律賓頗為可疑，於是予以鎖定。
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高雄關昨天開櫃查核發現來貨竟是滿櫃未稅菸絲，總計1萬5750公斤，可製成捲菸107萬餘包，市價3700多萬元，逃漏菸稅及健康福利捐達5500萬元。全案依涉嫌違反海關緝私條例及菸酒管理法查扣。
高雄關表示，私梟為逃漏菸品稅差暴利，將成分不明菸絲私運入境，再經地下工廠製成劣質菸品販售，恐危害國人健康，為維護國人健康及確保國家稅收，將持續積極查緝。
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