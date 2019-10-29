後龍機車行火災救出6人 住警器、關門2招保命
2019-10-29 18:11
聯合報 記者范榮達
／即時報導
苗栗縣後龍鎮1家機車行1樓後方加蓋鐵皮屋廚房10月20日凌晨起火，熊熊烈火全面燃燒，濃煙直竄3樓，救災人員當時架梯救出2、3樓6人，縣政府消防局重回現場，分析發現偵煙型住宅火災警報器及關門動作2招，爭取搶救時間，保住6人生命。
苗栗縣住警器安裝比率97.62%，全國第3高，僅次於新竹市98.21%，金門縣98.16%，苗栗縣政府重回10月20日後龍鎮機車行火災現場，當時從加蓋鐵皮屋廚房起火，火勢相當猛烈，濃煙直通連棟式鐵皮屋及機車行，啟動住警器發報音響，驚醒機車行2樓屋主及3樓家庭承租戶共6人。
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住警器是縣府2011年補助裝設，至今第9年，屋主保持警覺，更換電池維持正常運作，住宅器才能發揮作用，消防局統計到目前，住警器預警成功148件，有效減少火災造成的生命財產損失。
消防局分析救命關鍵還有關門動作，火災發生濃煙充滿樓梯間，煙層溫度高達攝氏200度到300度，低姿勢遮口鼻也是沒用，吸入熱空氣會灼傷呼吸道，因此不可能從通道逃生，當時屋主趕緊關閉2樓與樓梯間鋁門，3樓房客也退回房間關房門等待，救災人員據報趕到，架梯從室外陽台救出6人。
消防局指出，火災最大殺手濃煙是熱分解的燃燒產物，流竄到開口遇到空氣就變成火焰，因此遇到濃煙熱煙層，關門避難待救，後龍鎮機車行火災案例，因火並非在門外燃燒，仍可擋著煙，燻黑表面碳化，但不會燒穿，住戶退回房間後打開窗戶，對流帶走縫隙流入的濃煙，求救並等待救援。
另外，秋冬季節是電氣設備火災及一氧化碳中毒高風險期間，消防局也提民眾注意，防範一氧化碳中毒熱水器「5要」原則：要保持熱水器環境的通風，要使用貼有CNS（國家標準）及TGAS（台灣瓦斯器具安全標誌）檢驗合格標示熱水品，要選擇正確的型式，要注意安全的安裝，要注意平時的檢修。
防範電氣火災遵守「4不1沒有」原則：用電不超載，電線不折損，可燃物不擺放，插頭不用不插，沒有安全標章產品不買不用。
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