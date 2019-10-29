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影／撞死興大生的賴姓嫌犯 肇事前KTV店外身影曝光

2019-10-29 18:03聯合報 記者黃寅／即時報導

中興大學財金系三年級黃姓學生凌晨騎機車在台中市大里區永隆路、東明路口與一輛白色賓士車發生碰撞，送醫後傷重不治，但駕車男子卻逃逸。警方查出駕車男子姓賴，綽號小夫，是毒品通緝犯，肇事前曾駕著鄭姓車主的賓士車在友人聚會的KTV前等候。

據了解，賴男在肇事前開著鄭姓車主的賓士車在KTV前等候，時而站上駕駛座的門檻四處張望，時而離開車踱步，還與兩名男子交談，後來即駕車離去。

據了解，當時白色賓士轎車由永隆路往東榮路方向行駛，機車由東明路往爽文路方向直行，機車被撞噴飛，路面留下長長刮地痕。黃姓學生的眼鏡、安全帽和手機四散，機車碎片散落一地。

據鄭姓車主指出，昨晚和20多友人去大里區的阿拉丁KTV唱歌，凌晨晨他請小夫載他與女友回家休息，隨後他即睡著，不清楚友人將車輛開走。後來他被多通電話吵醒，其中有小夫的未接來電；他回撥電話，小夫簡單說「我出車禍了」隨即聯繫不到人，事後他接獲其他電話，才知道友人撞死人了。

據了解，警方另也在鄭的車上查獲毒品，除了替鄭姓車主驗血，另也懷疑賴姓嫌犯是否涉及毒駕，目前正透過賴周邊的友人追緝他到案。

中興大學財金系三年級黃姓學生凌晨騎機車與白色賓士車碰撞後送醫傷重不治，駕車賴姓男...
中興大學財金系三年級黃姓學生凌晨騎機車與白色賓士車碰撞後送醫傷重不治，駕車賴姓男子逃逸。賴男在肇事前開著鄭姓車主的賓士車在KTV前等候。圖／民眾提供
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中興大學財金系三年級黃姓學生凌晨騎機車與白色賓士車碰撞後送醫傷重不治，駕車賴姓男...
中興大學財金系三年級黃姓學生凌晨騎機車與白色賓士車碰撞後送醫傷重不治，駕車賴姓男子逃逸。賴男在肇事前開著鄭姓車主的賓士車在KTV前等候。圖／民眾提供
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賴姓男子駕駛白色賓士轎車由永隆路往東榮路方向行駛，機車由東明路往爽文路方向直行；...
賴姓男子駕駛白色賓士轎車由永隆路往東榮路方向行駛，機車由東明路往爽文路方向直行；機車被撞噴飛，路面留下長長刮地痕。圖／民眾提供
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車主KTV毒品

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