影／撞死興大生的賴姓嫌犯 肇事前KTV店外身影曝光
2019-10-29 18:03
聯合報 記者黃寅
／即時報導
中興大學財金系三年級黃姓學生凌晨騎機車在台中市大里區永隆路、東明路口與一輛白色賓士車發生碰撞，送醫後傷重不治，但駕車男子卻逃逸。警方查出駕車男子姓賴，綽號小夫，是毒品通緝犯，肇事前曾駕著鄭姓車主的賓士車在友人聚會的KTV前等候。
據了解，賴男在肇事前開著鄭姓車主的賓士車在KTV前等候，時而站上駕駛座的門檻四處張望，時而離開車踱步，還與兩名男子交談，後來即駕車離去。
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據了解，當時白色賓士轎車由永隆路往東榮路方向行駛，機車由東明路往爽文路方向直行，機車被撞噴飛，路面留下長長刮地痕。黃姓學生的眼鏡、安全帽和手機四散，機車碎片散落一地。
據鄭姓車主指出，昨晚和20多友人去大里區的阿拉丁KTV唱歌，凌晨晨他請小夫載他與女友回家休息，隨後他即睡著，不清楚友人將車輛開走。後來他被多通電話吵醒，其中有小夫的未接來電；他回撥電話，小夫簡單說「我出車禍了」隨即聯繫不到人，事後他接獲其他電話，才知道友人撞死人了。
據了解，警方另也在鄭的車上查獲毒品，除了替鄭姓車主驗血，另也懷疑賴姓嫌犯是否涉及毒駕，目前正透過賴周邊的友人追緝他到案。
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