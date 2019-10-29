北市20年懸案510件 陳嘉昌：重啟調查

2019-10-29 18:47 中央社 台北29日電



台北市議員王浩今天指北市近20年來有510件重大刑案未破。台北市警察局長陳嘉昌表示，任內兩年重大案件均偵破，針對未破案件將並重啟冷案調查，尋求破案契機。

中國國民黨台北市議員王浩下午質詢指出，北市雖廣設監視器協助治安，但20年來仍有510件重大刑案未破，其中，未偵破的殺人案件就有54件，被害人計57人；台北市長柯文哲答詢說，治安會報未列管，坦言為漏洞，將予以改進。

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對此，陳嘉昌告訴中央社記者，這510案多為民國99年前未裝設監視器時期所發生的，自己於106年9月到任迄今，任內的重大案件均偵破，其中，監視器的助益功不可沒。

陳嘉昌說，北市員警們都認真辦案，有進行逐案列管，自己也嚴格督導，認為這項統計說法對同仁們不盡公平。

他表示，針對未破的舊案後續列管處理，每月將開會、深入檢討冷案，雖然早期證物缺乏監視器畫面佐證，但警方仍不會放棄，會從舊有證物尋找蛛絲馬跡，來想辦法偵破案件。

台北市警局下午也發布新聞稿說明，針對88年迄今未破故意殺人既遂案件，已要求各分局逐案檢視有無偵破可能性，並重啟冷案調查，指定專責人員偵辦，依邏輯判斷能力和偵查經驗檢閱卷宗、分析案情，並於9月23日、10月3日和28日召開未破故意殺人冷案專案會議，以期突破案情。

市警局指出，陳嘉昌上任至今，重大刑案全數偵破；柯文哲自103年12月25日上任迄今，未破重大刑案則為一件，柯文哲對治安甚為重視，也固定召開主持治安會報，要求市警局逐案檢討列管未破重大案件，固定於週報、刑事工作檢討會報檢討管控。

自從錄影監視系統99年後使用，未破重大刑案已大幅減少，市警局說，顯見其對預防及偵查犯罪發揮甚大功效；另，隨偵查技術與時俱進，警方除以錄影監視系統為偵查輔助工具外，也廣泛運用各種偵查技術及數位科技，進行比對、清查、分析，尋求破案契機。

市警局表示，依據全球資料庫網站Numbeo調查全球319個城市安全性排名，台北市今年獲評為全球第5名；另104年至107年台北市全般刑案破獲率在六都排名居冠，顯示北市整體治安狀況良好。