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興大男大生遭賓士車撞死 檢警追查肇逃駕駛

2019-10-29 17:59中央社 台中29日電

中興大學一名黃姓男大三學生在大里區遭一輛賓士車撞死，檢警今天相驗遺體。鄭姓車主的兒子到案供稱，當晚喝酒後將鑰匙交給賴姓友人，檢警正釐清肇逃駕駛身分。

台中地檢署檢察官下午會同法醫相驗遺體，確認死者因遭車輛撞擊導致顱內出血致死。相驗後，遺體交還家屬。

檢警查出，肇事車輛為鄭姓男子所有，平時由鄭男兒子使用。檢方訊問鄭男兒子時，他供稱當晚參加聚會喝酒，酒後透過友人將車鑰匙交給一名賴姓男子後，搭友人車子返家。檢警正釐清車禍駕駛人身分中。

警方指出，黃姓男大生與同學參加聚會後，今天凌晨2時49分騎機車準備返回住處，行經大里區東明路與永隆路口時，遭一輛白色賓士轎車撞上，男大生當場失去呼吸心跳，被送往醫院搶救，院方於凌晨3時10分宣告不治。

警方獲報趕到現場，發現轎車車頭凹陷、機車支離破碎，路面還散落一地的車殼與零件；轎車車上還發現疑似毒品的白色粉末，卻未見肇事的轎車駕駛。

經調閱事故現場周邊監視器，發現轎車駕駛肇事後下車查看，發現男大生躺在地上一動也不動，曾伸手觸摸對方，接著拔腿狂奔逃離現場。有路過民眾發現上前協助報案，並對傷者施作心肺復甦術（CPR）。

中興大學表示，黃姓男大生當晚與另名室友準備返回住處，因室友未帶鑰匙，還要黃男若先返回住處時不要鎖門，但室友在住處外等候未等到對方，沒多久就接到噩耗；事發後，校安人員接獲通報隨即趕往處理，並通知學生家長，校方也指派專人協助家屬處理後續。

室友中興大學事故

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