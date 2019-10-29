影／拖網捕魚大小通吃太過份 蘇澳海巡逮非法漁船送辦
2019-10-29 17:43
聯合報 記者戴永華
／即時報導
海巡署艦隊分署蘇澳海巡隊今天上午10時50分獲報，在烏石港海域距岸2.6浬，有漁船疑似違規拖網作業。蘇澳海巡隊立即調派巡防艇前往，發現「金○福號」正違規進行拖網作業，廣播要求漁船停止並將違規事實錄影蒐證後，依漁業法函送漁政主管機關裁處。
蘇澳海巡隊表示，漁船以拖曳網具方式作業，網具在海底拖掃，極易破壞底棲生態及產卵場域，加上漁獲選擇性低，容易造成混獲，危害海洋生態與漁業資源非常嚴重，拖網將魚苗及海洋食物鏈底層的小魚捕撈殆盡，如此惡性循環恐加速漁業資源枯竭，嚴重破壞海洋生態。
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依農委會「臺灣地區拖網漁船禁漁區位置及有關限制事宜」規定，距岸3浬內完全禁止拖網作業，3至12浬海域僅限50噸級以下漁船作業，「金」船在2.6浬進行下網捕撈違規作業，事實明確，依法取締函送，民眾如發現破壞海洋生態或海洋環境等狀況，請撥打118報案。
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