得不償失！ 外送員交通違規 這3項抓最多
2019-10-29 17:30
聯合報 記者郭頤
／台北即時報導
外送員每天騎車穿梭城市，為了搶單、即時送餐，無不卯足全力和時間賽跑，但若因此違規騎車，遭警方開罰可就得不償失，不僅荷包失血，更讓用路人膽戰心驚。北市警方統計，每天共取締近20件外送員交通違規，違規情形前3名分別是「未依規定2段式左轉」、「逆向行駛」和「違規停車」。
外送產業爭議爆發後，政府各單位紛紛制定對策，盼解決外送產業衍伸的社會問題。為此，台北市交通警察大隊繼10月1日起針對外送員「交通事故」加以註記外，21日起也針對外送員「交通違規」新增註記欄位、蒐集資料，以便往後分析外送產業衍伸的交通問題及趨勢。
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經警方21日至25日統計，5天內共取締外送員交通違規案件96件，平均1天取締19.2件，分析違規主因後，以「未依規定2段式左轉」17件為最多，次為「逆向行駛」14件和「違規停車」13件。
警方表示，外送員交通違規註記僅上路1個多禮拜，資料母數仍相對稀少，初步觀察外送員違規情形並非特別嚴重，不過像是「未依規定2段式左轉」和「逆向行駛」，對其他用路人而言都是很大的風險，會持續輔導相關平台業者，加強外送員的交安訓練。
事故方面，經1日至25日統計，外送員共涉入79件交通事故，造成2人死亡、83人受傷，其中外送員本身有1死、56傷，肇因主要以「未注意車前狀況」、「未依規定讓車」和「超速失控」3項為大宗。
警方分析，單以數字來看，不到1個月就有近80件事故發生，並造成80多人受傷，是蠻嚴重的情況。經觀察，有部分事故沒有特殊肇因，可能單純因外送員「搶快」心態所致，因為急躁導致對於路況反應不及，就容易發生事故，而這方面仍得由業者透過內部教育和管控來改善。
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