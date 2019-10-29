興大生被撞死 死者父哽咽：不敢想兒子被撞時有多痛

2019-10-29 17:27 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ／即時報導



中興大學財金系三年級黃姓學生凌晨騎機車與一輛白色賓士車發生碰撞，送醫後傷重不治。黃父悲傷的說「兒子的青春正要開始，沒想到卻畫下休止符！」過程中一度哽咽、說不出話來。

黃妻在醫院得知兒子死訊，一度癱軟。黃父悲傷地說，妻子連監視器都不敢看；那個肇事車輛凹那麼大一個洞，「可想見兒子被撞時有多痛」希望警方查明原因，給他兒子一個公道。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

黃父傷心地說，他曾告誡兒子台中治安不是那麼好，請他晚上儘量不要出門，沒想到只是去同學家做客，回宿舍時就「沒有了」、「大好前程就被一個毒蟲毀了」。

黃父說，兒子個性活潑，小學到高中幾乎都是班上前3名，會玩又會讀書，但「我們養大小孩是來被撞的嗎？」

黃姓學生的父母都是保險業資深人員，黃父說，兒子從小喜歡音樂，國小至國中都是管樂社，讀高中時還加入樂音社；大學考上中興大學，也聽父母的建議讀了財金系，並通過保險人員登錄等多項考試，未來有意承接父母的事業。