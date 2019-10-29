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興大生被撞死 死者父哽咽：不敢想兒子被撞時有多痛

2019-10-29 17:27聯合報 記者黃寅／即時報導

中興大學財金系三年級黃姓學生凌晨騎機車與一輛白色賓士車發生碰撞，送醫後傷重不治。黃父悲傷的說「兒子的青春正要開始，沒想到卻畫下休止符！」過程中一度哽咽、說不出話來。

黃妻在醫院得知兒子死訊，一度癱軟。黃父悲傷地說，妻子連監視器都不敢看；那個肇事車輛凹那麼大一個洞，「可想見兒子被撞時有多痛」希望警方查明原因，給他兒子一個公道。

黃父傷心地說，他曾告誡兒子台中治安不是那麼好，請他晚上儘量不要出門，沒想到只是去同學家做客，回宿舍時就「沒有了」、「大好前程就被一個毒蟲毀了」。

黃父說，兒子個性活潑，小學到高中幾乎都是班上前3名，會玩又會讀書，但「我們養大小孩是來被撞的嗎？」

黃姓學生的父母都是保險業資深人員，黃父說，兒子從小喜歡音樂，國小至國中都是管樂社，讀高中時還加入樂音社；大學考上中興大學，也聽父母的建議讀了財金系，並通過保險人員登錄等多項考試，未來有意承接父母的事業。

他說，兒子多才多藝，進入興大後又迷上排球，如果有女朋友也希望他帶回家來吃飯，不過至今都沒有帶回來過。

黃父悲傷的說，妻子連監視器都不敢看；那個肇事車輛凹那麼大一個洞，「可想見兒子被撞...
黃父悲傷的說，妻子連監視器都不敢看；那個肇事車輛凹那麼大一個洞，「可想見兒子被撞時有多痛」。圖／民眾提供
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中興大學保險排球

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