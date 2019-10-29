510重大刑案未破？北市警：近2年重大刑案全數偵破
2019-10-29 17:20
聯合報 記者廖炳棋
／即時報導
台北市議員王浩今天質詢，指出台北市雖廣設監視器，但20年來仍有510件重大刑案未破。台北市長柯文哲表示，治安會報未列管重大刑案為漏洞，將會改進。
台北市警察局對此表示，北市過去20年未偵破重大刑案有510件，但多數案件發生在2010年以前，自從錄影監視系統使用後，未破重大刑案已大幅減少。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
警方強調，台北市設置錄影監視系統對於預防及偵查犯罪發揮很大功效，隨著偵查技術與時俱進，除以錄影監視系統為偵查輔助工具外，更會廣泛運用各種偵查技術及數位科技，進行比對、清查、分析，以尋求破案契機。
警察局說，局長陳嘉昌從2017年9月21日上任到現在，重大刑案全數偵破，市長柯文哲從2014年12月25日上任至今，未破重大刑案計1件，目前市府對治安相當重視，固定召開主持治安會報，並要求警察局逐案檢討列管警察局針對未破重大案件，固定於周報、刑事工作檢討會報檢討管控。
警察局表示，目前北市名列全球安全城市前茅，依據全球資料庫網站「Numbeo」網站針對全球319個城市進行調查，評選出安全城市排名，北市在今年獲評為全球第5名；另外205年至2018年，台北市全般刑案破獲率在六都中也排名第1，顯示台北市整體治安狀況良好。
台北市警察局為擴大偵查效能，針對1999年到現在未破故意殺人既遂案件，要求各警分局逐案檢視有無偵破可能性，重啟冷案調查，指定專責人員偵辦，依邏輯判斷能力以及偵查經驗檢閱卷宗，並分析案情，警察局在9月23日及10月3、28日召開未破故意殺人冷案專案會議，希望能突破案情。
留言