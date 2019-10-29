影／賓士車衝入鰲鼓濕地泡水 真相大白司機疑疲勞駕駛

2019-10-29 17:03 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ／嘉義即時報導



嘉義縣東石鄉鰲鼓濕地賞鳥季登場，昨天下午有輛白色賓士車泡在濕地潟湖，駕駛卻不見人影，有人拍照貼臉書社團「東石之美」，打趣地說「這是新開發的水陸兩用車嗎？」，到底是漲潮駕駛逃生?還是失控衝入?引人猜測，消防局今天公布搶救影片說，26歲侯姓男子疑疲勞駕駛，失控衝入濕地，胸悶胸痛失溫，送朴子醫院救治。

有人將賓士車衝入濕地照片，貼在臉書社團「東石之美」，打趣說「這是新開發的水陸兩用車嗎？」、「好像玩命快遞看多了哦」、「可能007在試車」、「在鰲鼓濕地內試車是違法的喔！」，因目前賞鳥季，當地民眾說，可能路況不熟，遇漲潮逃生，也可能失控失控衝入，落水的濕地水位雖不高，但百萬賓士車子浸泡在鹹度高的海水中，修理費可觀。

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