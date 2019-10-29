急尋虎爺！趁著村內辦活動 土地公前虎爺被偷

2019-10-29 16:42 聯合報 記者 聯合報 記者 凌筠婷 ／彰化即時報導



在民間信仰宮廟文化中，許多神明如土地公、媽祖娘娘的神桌下，都會有「虎爺」，傳說是神明坐騎，能鎮守村內安全，也能為信徒帶來錢財。昨天正逢農曆十月初一，彰化縣二水鄉源泉村村民到村內聖德宮土地公廟參拜時，赫然發現神桌下虎爺不見了，連神桌上9個敬杯都不見，趕緊報警，有年紀大的村民擔心沒有虎爺鎮守會不平安，只希望早點找回虎爺，回復村內安寧。

彰化縣二水鄉聖德宮位於源泉村月眉巷，供奉福德正神，不僅是源泉村民的信仰中心，附近4個村落居民都會來祭拜，每個月的農曆初一、初二、15日、16日，廟方都會早上6點就開門，到晚上9點才關門，方便信徒參拜。

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昨是農曆10月初一，廟方早上6點就開門，信徒到上午9點多都還有看到虎爺，不過昨天正巧是二水跑水節活動記者會，村民都在聖德宮附近的林先生廟參加記者會，上午10點20分左右，源泉村長張鈞雲就接到村民電話，慌張地告訴他「虎爺不見了」，張鈞雲一開始還以為對方在開玩笑，趕到聖德宮一看，發現本來虎爺所在的位置空空如也，只剩下筊還在，連敬杯都被拿走，張鈞雲立刻全村廣播，希望村民幫忙尋找是否附近有可疑人士，遍尋不著後只好報警。

警方到了現場拍照蒐證，僅發現本來虎爺神像位置前方有一小處潑水的痕跡，但沒有其他更確切的跡證，田中警分局偵查隊隊長曾煥東表示，警方已經積極調閱附近的監視錄影畫面，目前鎖定一名可疑對象，但還在追查中。