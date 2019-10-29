持電擊棒恐嚇取財 男子搭小黃留紀錄被逮
2019-10-29 16:58中央社 新北29日電
新北市永和區智光街雜貨店28日下午遭恐嚇取財案，警方迅速查獲嫌疑人在犯案後變裝離開。警方依監視器等線索追緝，今天下午宣布破案，逮捕持電擊棒犯案男子，移送檢方偵辦。
永和警分局偵查隊副隊長翁啟元今天表示，永和區智光街一家雜貨商店，昨天下午突然有1名男子持電擊棒進入商店後，打開電擊棒發出聲音恐嚇女店員。
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由於女店員害怕躲入倉庫，男子在無人反抗下，進入櫃檯取走新台幣10萬元、零錢、與100張電話卡，共損失將近新台幣13萬元。
警方說，接獲報案後組專案小組調閱監視器，發現犯案男子沿路變裝2次，於永和區中正路聯邦銀行前攔乘計車離去，最後在中和區安平路四號公園附近下車後逃逸。
警方沿路調閱監視器畫面發現，嫌疑人所搭計程車在永和區安樂路與得和路口時，曾遭中和警察分局安平所警員盤查。專案小組成員透過警用電腦查出54歲許姓男子犯案，立即派員前往其住家埋伏。
警方昨天晚上在永和區民權路許嫌住處，當場查獲許嫌，並查扣用剩下的贓款新台幣9萬5000元。
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