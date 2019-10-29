氣喘發作男子命危 救護員火速送醫救回性命
2019-10-29 15:58
聯合報 記者林昭彰
／新北即時報導
新北市八里區一名50歲朱姓男子，上個月8日在家氣喘發作，使用支氣管擴張劑仍未改善，救護車獲報趕抵，連忙緊急送醫，但途中意識改變、逐漸失去生命徵象，救護員立即實施CPR再交由淡水馬偕醫院接手搶救，3天後昏迷指數恢復到滿分15，不到半個月便康復出院。
朱男事後表示，仍有印象當時氣喘發作，但上了救護車之後失去意識，再度清醒已經過了2天，發現身體插上許多儀器，感覺好像睡了一覺。後續在家休養半個月，已返回工作崗位，非常感謝消防分隊及馬偕醫院極積救回自己性命。
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新北市消防局指出，2010年迄今，新北市平均每年救護出勤高達17萬件，為了提升緊急救護品質，已陸續成立22個救護專責分隊，並且擴增43輛配備有影像、資訊傳輸系統及遠距醫療儀的MER行動急診室救護車。
截至9月已有451名高級救護技術員（EMTP）投入服務，數量為全國之冠，目的是希望讓危急重症傷病患在救護車趕抵醫院之前，即可盡早接受正確診斷與授權醫療，讓新北市邁向高康復出院率的安心城市。
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