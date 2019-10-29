基隆這排停車格設禁停時段 法官認標示不明撤銷罰單

2019-10-29 14:59 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ／基隆即時報導



基隆市許小姐今年2月25日15時30分許，將車子停在仁愛國小對面停車格，竟收到600元違規停車罰單，理由是停車時間不依規定，她不服，認為在基隆未曾見此種禁停與收費併行的特殊停車格，向基隆地院提起行政訴訟，地院以行政機關未在該停車格明確標示不得停放時間，瑕疵在先，判撤銷原處分。

許小姐說，仁二路134號前停車格，是基隆全區唯一設置禁停與收費併行的停車格。因在基隆未曾見此種特殊設置方式，告示牌設置距離過遠，牌面資訊不明確，容易造成用路人混淆，地面標示又不清楚，影響她和其他用路人判斷，要求原處分撤銷。

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基隆地院指出，許小姐停放的停車格距離告示牌約6公尺，告示牌上段有「禁止停車」標誌，並以白底藍字寫上禁止停車、NO Parking，並標明時間是周一至周五上午7點到9點及下午3點到5點，下方再以紅字寫明國定例假日開放停車。

許小姐停的11號停車格，地面上標示字體，除可看見「15：00」字樣，其餘字樣均已模糊無法辨識。該標示設置目的已完全無法達到，實與未標示無異。

該設置規則業已規定應於停車格上明確標示，則本件爭議停車格之標示瑕疵，自難僅因停車格前後另設有告示牌而得彌補。

況且依一般民眾駕駛停車觀念與認知，行政機關所設置路邊畫設收費停車格應屬可合法停車停車格，原則上並無停放時間限制，特設有停放時間限制停車格應屬例外，而對此例外，行政機關自應明確告知停放車輛駕駛，此方符合行政程序法第5條所示行政行為明確性原則。

違件舉發既存有前開違法瑕疵，許小姐主張原處分應予撤銷，為有理由。