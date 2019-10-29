少年公墓找供品充飢 暖警供應熱食助返家

2019-10-29 14:52 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ／即時報導



基隆市一名隔代教養家庭少年，因迷途走失，跑到南榮公墓遊蕩，因肚子餓在南榮公墓尋找供品充飢，讓人看了不捨。員警獲報到場處理，發現他溝通有障礙，循循善誘後，才查出他的住處，找到他的家人到派出所接回。

基隆市警察局第一分局南榮路派出所警員謝一豐，26日接獲南榮公墓管理人員來電，一名年約國中生年紀的少年，在南榮公墓一帶閒晃，經警方到場發現少年因迷途飢餓，在民眾拜拜的供桌找供品充飢，管理人員無法與少年溝通，謝姓等2名員警因擔心少年安危，先行載回派出所。

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南榮所長譚龍翔說，由於少年溝溝通有障礙，加上一直說肚子餓，員警自掏腰包購買零食、熱飲、熱食等給他吃，在警方細心溝通下得知少年之住處，且查出以前也有協尋的紀錄，因而聯絡到少年家屬，才結束了這場少年迷途記，家屬對謝姓、張姓員警熱心協助十分感謝。