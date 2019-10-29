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興大學生騎機車遭撞死 賓士車主見家屬低頭不語

2019-10-29 14:47聯合報 記者林佩均／即時報導

中興大學財金系三年級黃姓學生今天晨騎機車行經台中市大里區永隆路、東明路口時，與一輛白色賓士車發生碰撞，送醫後傷重不治，駕車男子目前肇事逃逸，警方追緝中。家屬今天下午進行相驗，賓士車車主面戴口罩，身穿黑衣、黑褲到場，與家屬見面會後在友人陪同下，在旁不發一語等待相驗進行。

黃姓家屬低調表示，只希望警方趕快抓到兇手，現階段他們只想趕快完成相驗程序，將孩子遺體帶回家。

現場黃姓學生的雙親面容相當疲倦，婉拒採訪，只希望趕快將兒子遺體帶回家。其他家屬提到，她從小看到大，黃是很乖的孩子時忍不住哽咽紅眼眶，令人不捨。

賓士車主今天下午到台中市立殯儀館，面戴口罩見到黃姓家屬不發一語。記者林佩均/攝影
賓士車主今天下午到台中市立殯儀館，面戴口罩見到黃姓家屬不發一語。記者林佩均/攝影
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賓士車車主（右）今天下午到台中市立殯儀館，面戴口罩見到黃姓家屬（左）不發一語。記...
賓士車車主（右）今天下午到台中市立殯儀館，面戴口罩見到黃姓家屬（左）不發一語。記者林佩均/攝影
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中興大學車主

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