影／國高中生打球火氣上升 里長遭控打人

2019-10-29 14:36 聯合報 記者 聯合報 記者 林保光 ／高雄即時報導



國、高中生在高雄市立青少年籃球場打球，打到雙方火氣上升，國中生回家告狀，親友馬上找里長一同去找高中生，卻發生一群人涉嫌圍毆1名高中生。警方到場排除，被打的高中生指認出其中1人是吳姓里長，控告吳姓里長涉案。警方將里長也同列嫌疑人，依傷害罪嫌函送法辦。

吳姓里長今天受訪時喊冤，稱國中生的舅舅是他多年的好友，才找他一塊去了解狀況，強調他只是去「調停」，後來一群人打人的時候，他人在外面，並沒動手打人，也不知道對方是高中生，認為自己「公親變事主，也很衰（倒楣）」。

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據了解，10月19日晚間，丁姓高中生與多名國、高中生，在高雄市苓雅區明德街市立青少年籃球場打球，雙方因打球時肢體碰撞，發生衝突，其中1名國中生認為遭對方撂狠話，回家訴苦，國中生的舅舅馬上請吳姓里長一起去球場，找丁姓高中生興師問罪，其中多人徒手或拿安全帽涉嫌圍毆丁姓高中生，里長因此被控打人。