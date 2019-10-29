監視器是破案神器？議員批：北市仍有6件殺人案未破

2019-10-29 14:26 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ／台北即時報導



台北市的監視器在2010開始設立，但台北市議員王浩下午在議會總質詢中指出，雖然有警察的破案「神器」幫助，但從2010年至今，北市設監視器，卻仍有多達30件重大刑案尚未破案，甚至殺人案有6條人命，家屬仍在哭泣。市長柯文哲則說，他是第一次知道，以前沒有報過，將要求警察局列管。

王浩問柯文哲，設監視器對治安有幫助嗎，柯文哲說，有，比較容易抓人。但王浩質疑，2010年以前沒有監視器，但之後有監視器，警察還是抓不到人。可見北市府把隨便放中間，SOP放兩邊。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

王浩指出，回顧北市過去20年間，重大刑案未破案的案件數累計高達510件。其中，未偵破的殺人案件就有54件，被害人數共計57人，更有16名被害人因此死亡。其餘還另有強盜267件、強制性交180件、恐嚇取材7件、擄人勒贖2件等重大刑案至今尚未破案。

雖然北市街頭的監視器數量不斷增加，目前全北市共計已建置1萬5416支警用監視器，但根據刑大統計，2010年至今，北市仍有多達30件重大刑案尚未破案。其中又以中山分局未破案的重大刑案數共7件最多，包括強制性交罪5件、殺人罪1件以及強盜罪1件；其次為北投分局的6件，包括強制性交罪4件以及殺人罪2件；第三名的萬華分局則有強制性交罪4件與殺人罪1件，共計5件重大刑案未破案。其中殺人傷害最大，共有6件未破。

王浩說，有了破案利器、神器，但警察局只說破案的，沒有說沒破案的。對此，柯文哲說，這好像從來沒有報過，不知道這個，王浩則批研考會、警察局是怎麼控管的。