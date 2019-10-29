BMW男快車道右轉撞飛大學生 好心運將協助擋車避免追撞
2019-10-29 13:29
聯合報 記者陳宏睿
／台中即時報導
台中市西屯區台灣大道、河南路口今天凌晨1時許發生一起車禍，由梁姓男子駕駛的BMW轎車行經西屯區台灣大道時，欲從快車道違規右轉到河南路，梁右轉時，撞上騎車直行的鄭姓學生，造成鄭與機車乘客二人受傷，行經附近一名熱心的計程車司機擔心鄭被後方車輛追撞，因此停下計程車，協助警示其他用路人，經查梁沒有酒精濃度，梁已違反道交條例規定，將依法開單告發，全案依法處理。
據調查，台中市第六警分局交通分隊在今天凌晨1時許獲報，西屯區台灣大道、河南路傳出車禍，肇事的梁姓男子（49歲）駕駛BMW從台灣大道快車道違規右轉河南路，欲往青海路方向行駛，未料卻碰撞騎車直行的鄭姓學生，造成鄭與鄭搭載的曾姓學生四肢挫傷，其中曾左腳骨折，梁與鄭都無酒精濃度，因梁違反道交條例規定，將依法告發開罰。
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經查，受傷的鄭姓、曾姓學生已送往中港澄清醫院治療，無生命危險，詳細的案發原因，有待台中市警局交通大隊事故組後續調查，全案依A2（車禍致人受傷）車禍案件流程處理。
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