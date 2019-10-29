孕婦急產誤闖淡水老街塞車 幸巧遇帥哥暖警鳴笛開道
2019-10-29 13:23
聯合報 記者林昭彰
／新北即時報導
新北市淡水區1名33歲張姓孕婦，日前因急產，與丈夫搭計程車趕往醫院途中，卻開進老街被觀光人潮塞住去路，情急之下恰巧遇到巡邏員警，警方立刻鳴笛開道，10分鐘便趕抵醫院，順利圓滿產下女嬰。
淡水警分局中正路派出所警員賴欽文是在24日下午3時45分，騎機車巡邏經中正路老街，身旁計程車突然靠近搖下車窗，35歲黃姓男子上氣不接下氣疾呼：「我老婆快生了！」
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當時老街觀光人車壅塞，賴欽文馬上回報勤務中心，二話不說開啟警笛開道引路，短短10分鐘便帶領計程車趕抵淡水馬偕醫院急診室，張婦到院後30分鐘順利產下家裡的第4個寶寶，事後黃姓丈夫還特地到派出所致謝。
其實帥哥警員賴欽文，二年前深秋夜裡，曾奮不顧身跳下冰冷淡水河搶救酒後輕生男子，也曾自掏腰包請受傷街友去麵店吃飯，短暫離開又折返，坐下來開導勇敢面對人生低潮，講得街友淚流滿面，結果被民眾錄影貼上臉書，吸引上萬網友按讚，形容為「暖警」，多次被媒體報導，這次又熱心為民服務，再添美事一樁。
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