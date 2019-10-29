螺旋槳打到礁石翻船16人獲救 船倒翻沒沉將拖救回深澳

2019-10-29 13:06 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ／即時報導



新北市瑞芳區一艘漁船昨天下午4點多，在花瓶嶼外海，距離基隆港約18浬處翻船，船上16人被附近作業友船及時救起，都平安無大礙，目前人都已回深澳漁港。基隆海巡隊指出，因螺旋槳打到礁石後失去動力致擱淺，目前漁船翻覆，但未沉沒，留1名船員在現場戒護船上協助後續拖帶事宜，海巡隊則持續派100噸艇於現場戒護。

據調查，擱淺船隻是新北市瑞芳的協建168號，當時船上有16人，昨天中午12時45分從深澳漁港出海，發生擱淺海域在花瓶嶼附近，距離基隆港約18浬。基隆海巡隊獲報後前往該海域救援，但到現場時人員均已被救起在友船上，16人均平安，無受傷。

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第一海巡隊隊長林志宏說，昨天下午4時33分艦隊分署第一（基隆）海巡隊接獲海巡署第二巡防區轉漁業署通報，花瓶嶼岸際有1艘漁船擱淺，該隊獲報後立即派遣線上35噸艇趕赴現場救援，並立即成立緊急應變中心，約15分鐘後該巡防區通報翻覆漁船船上16名人員已由附近友船救起，人員均安，35噸艇抵達現場後在旁戒護翻覆漁船。