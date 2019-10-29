影／高雄旗山6車追撞大塞車 1女駕駛送醫

2019-10-29 12:10 聯合報 記者 聯合報 記者 徐白櫻 ／高雄即時報導



高市旗山區延平路與旗屏路口今早發生6車追撞車禍，休旅車、廂型車與大貨車撞在一起，一名女駕駛人送醫，路口電線桿被撞後搖搖欲墜。事故處理中又發生油罐車與休旅車的擦撞事故，丁字路口因此大塞車，所幸駕駛多半受到驚嚇，廂型車司機還能淡定坐在車上等待吊車協助移動。

上午9點30分左右，旗尾地區通往國道十號高速公路的重要路口發生嚴重車禍，丁字路口塞車達一小時。目擊路人說，看見轎車、休旅車與大貨車撞成一團，其中一輛黑色休旅車撞上路旁電線桿，另輛廂型車從後方追撞，一輛停放在路旁的白色轎車也受波及，大貨車則在路口。

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「砰！一聲之後看見車子撞成一團」，磁磚店業者說，事故路口平日車流大，不常發生車禍，在住家聽見巨大聲響，出門發現多車撞在一起，汽車零件陸續噴飛進入店內，兩車安全氣囊爆開，其餘人似乎沒受傷。