老翁騎車外出一夜未歸 員警看監視器追到人

2019-10-29 11:57 聯合報 記者 聯合報 記者 林保光 ／高雄即時報導



住高雄市苓雅區的侯姓老翁騎車外出，卻一夜未歸，兒子擔心生病的老父出意外，急著報警，高雄員警像查刑案一般，調閱各路口監視系統影像，找了6個多小時，發現老翁繞了高雄市大半圈，才見老翁在鳳山區停留，立即通報當地派出所員警找人，在1診所外找到老翁，讓侯翁的兒子安心。

警方表示，10月26日上午10點多，侯姓老翁（81歲）自高雄市苓雅區住處騎機車外出，就沒回家，兒子到處找不到他，直到27日凌晨零點多，向高雄市警苓雅分局凱旋路派出所報案。

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侯姓老翁的兒子告訴警員陳盛樂，說父親年紀大又患有重感冒，十分很怕發生意外，陳盛樂、洪承正馬上調閱警方監視車辦系統，發現侯姓老翁一整天在高雄市繞個大半圈，去過的地方路線還到過楠梓、小港、前鎮、鳯山等地，嚇了員警一跳，認為老翁應該迷路多時，找不到回家的路。

老翁兒子向警方說，父親侯姓老翁個性固執，迷路也不會向他人求援，員警利用勤餘時間，仍熬夜調閱相關監視系統畫面，發現老翁一直騎機車未停，亂無章法在市區四處繞，直到6小時後，27日清晨6點30分，找到老翁在高雄市鳳山區五甲路和南正路口附近徘徊。