女子接到詐騙電話 警接手電話戳破謊言 騙徒飆髒話

2019-10-29 11:40 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ／台中即時報導



詐騙集團謊言被識破，惱羞成怒竟對警察罵體話！台中市清水警分局員警日前巡邏，發現陳姓女子在銀行ATM邀講電話邊操作機器，神情有異，員警及時阻詐止她被騙，並接過她的手機和歹徒對話，歹徒獲知騙不到錢，又是和警察講電話後，咒罵一句五字經後立即掛斷電話。

台中市清水警分局沙鹿所員警蕭弘毅巡邏至沙鹿區北勢郵局時，發現28歲陳姓女子邊聽電話邊依指示操作ATM，警員查覺有異並懷疑陳女可能遭到詐騙，上前關心。

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陳女表示，接獲一名自稱銀行客服人員的男子來電，說她曾在購物網站購買的化妝品訂單，因工作人員操作錯誤導致帳戶會有多筆自動扣款，同時要求陳女至鄰近的ATM取消交易，現在正在與該男子線上通話並依指示操作ATM解除扣款，警員了解情況後，接過電話與男子對話。起初男子詢問員警:「你是哪位？」、「手機的主人在哪裡?」，還不斷要求員警趕快把手機給陳女接聽，不然無法立即解除扣款，但員警表明身分後，要求自稱銀行專員男子的提供姓名、電話等資訊，該詐騙集團男子發現已被識破，便惱羞成怒以不雅字眼五字經怒罵員警後，就直接掛斷電話。

員警現場揭穿詐騙集團的謊言後，陳女才恍然大悟，她說自己多年來工作儲蓄約6萬元差點就被騙光，還好有細心的員警查覺異樣才能即使阻詐，陳女表示，她到沙鹿區找尋工作尚無收入，只靠儲蓄省吃儉用的生活，聽到帳戶內僅剩的款項會被重複扣款，一時過於心急、惶恐，才會迷糊到聽從詐騙集團的指示去操作ATM，若真依指示匯款，屆時身無分文、一無所有，往後不知如何生活。

沙鹿分駐所所長林駿騏呼籲民眾，如接獲類似電話，或是電話中提到金錢，請不要依照對方指示操作ATM，並遵守「一聽、二掛、三查證」原則，向當地派出所求證，才不會讓辛苦賺來的錢被詐騙集團騙走。

詐騙集團謊言被識破，惱羞成怒竟對警察罵體話！台中市清水警分局員警日前巡邏，發現陳姓女子在銀行ATM邀講電話邊操作機器，神情有異，員警及時阻詐止她被騙，並接過她的手機和歹徒對話，歹徒獲知騙不到錢，又是和警察講電話後，咒罵一句五字經後立即掛斷電話。

台中市清水警分局沙鹿所員警蕭弘毅巡邏至沙鹿區北勢郵局時，發現28歲陳姓女子邊聽電話邊依指示操作ATM，警員查覺有異並懷疑陳女可能遭到詐騙，上前關心。

陳女表示，接獲一名自稱銀行客服人員的男子來電，說她曾在購物網站購買的化妝品訂單，因工作人員操作錯誤導致帳戶會有多筆自動扣款，同時要求陳女至鄰近的ATM取消交易，現在正在與該男子線上通話並依指示操作ATM解除扣款，警員了解情況後，接過電話與男子對話。起初男子詢問員警:「你是哪位？」、「手機的主人在哪裡?」，還不斷要求員警趕快把手機給陳女接聽，不然無法立即解除扣款，但員警表明身分後，要求自稱銀行專員男子的提供姓名、電話等資訊，該詐騙集團男子發現已被識破，便惱羞成怒以不雅字眼五字經怒罵員警後，就直接掛斷電話。

員警現場揭穿詐騙集團的謊言後，陳女才恍然大悟，她說自己多年來工作儲蓄約6萬元差點就被騙光，還好有細心的員警察覺異樣才能即使阻詐，陳女表示，她到沙鹿區找尋工作尚無收入，只靠儲蓄省吃儉用的生活，聽到帳戶內僅剩的款項會被重複扣款，一時過於心急、惶恐，才會迷糊到聽從詐騙集團的指示去操作ATM，若真依指示匯款，屆時身無分文、一無所有，往後不知如何生活。