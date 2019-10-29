機車臨停被依併排停車罰2千4 市議員：開罰重了點
2019-10-29 11:37
聯合報 記者曾增勳
／桃園即時報導
桃園市議會今天上午進行市警局工作報告，市議員褚春來質詢秀出一張民眾臨停機車在機車格外，遭警察以道路交通管理處罰條例第56條第2規定「併排停車」開單舉發，罰款2400元，他詢問現場罰單項目為何? 連列席相關分局長、大隊長都答錯，褚春來質詢「是不是重了一點」。
褚春來表示，去年全市交通裁罰預算3.4億元、決算超收高達4.8億元，今年上半年交通裁罰也超收8千萬元，罰單年年增加。這位民眾為了接小孩，臨時停在機車格外，被以「併排停車」開罰2400元，處罰重了很多，景氣不好，民眾收入減少，警方取締違規宜勸導為主，從輕處罰。
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市警局長陳國進表示，警方依道路交通管理處罰條例開單，不會為開單而開單，有要求各分局、交通大隊執行交通違規取締，仍以勸導為主，針對重大違規開單取締，告發開單是手段，也希望民眾遵守交通規定，降低違規被罰。
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