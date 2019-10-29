機車臨停被依併排停車罰2千4 市議員：開罰重了點

2019-10-29 11:37 聯合報 記者 聯合報 記者 曾增勳 ／桃園即時報導



桃園市議會今天上午進行市警局工作報告，市議員褚春來質詢秀出一張民眾臨停機車在機車格外，遭警察以道路交通管理處罰條例第56條第2規定「併排停車」開單舉發，罰款2400元，他詢問現場罰單項目為何? 連列席相關分局長、大隊長都答錯，褚春來質詢「是不是重了一點」。

褚春來表示，去年全市交通裁罰預算3.4億元、決算超收高達4.8億元，今年上半年交通裁罰也超收8千萬元，罰單年年增加。這位民眾為了接小孩，臨時停在機車格外，被以「併排停車」開罰2400元，處罰重了很多，景氣不好，民眾收入減少，警方取締違規宜勸導為主，從輕處罰。

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