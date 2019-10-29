影／工程行老闆偕員工痛毆男致死 疑債務糾紛引殺機
2019-10-29 11:25
聯合報 記者柯毓庭
／新北即時報導
在新北市板橋區僑中二街的巷弄開設派遣人力工程行的林姓男子（32歲），27日晚間與2名許姓員工（32歲、24歲）將鄭姓員工（44）歲押到工程行內痛毆，造成鄭男重傷，經送醫後仍於28日中午不治身亡；3人起初還向醫院謊稱鄭男自己跌倒造成的，經醫院檢視傷口發現案情不單純，通報警方後整起事件才曝光。
警方表示，鄭男疑有積欠林男債務不還，且鄭因個性太招搖，與林曾發生口角衝突。27日晚間，林男與許男在裕民街一處宮廟喝酒，隨後聽聞另一位許男在板橋紙廠公園發現鄭男蹤跡，2人便搭乘計程車前往，並請計程車司機在公園入口等候、與另名許男碰面。
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3人隨後找到鄭男，將他爆打一頓後押上計程車，28日凌晨0時許返回工程行後繼續痛毆鄭男，他疑因頭部遭到重擊倒地，送往醫院後仍於上午11時許傷重不治；3人起初向醫院表示鄭男因酒醉，爬樓梯時不慎跌落撞到頭，經醫院檢視傷口後發現案情不單純，通報轄區警方。
警方調查後，發現林男等3人涉有重嫌，載送3人的計程車司機也進入派出所，表示案發當晚他載著林、許2人前往紙廠公園後，在等待時曾聽到爭執聲，且3人將鄭男帶上車時，鄭男滿身是血，他當時就覺得不對勁，事後看到相關新聞，才趕快跑來派出所說明；警詢後，將林、許等3人依殺人罪嫌移送新北地檢進行偵辦，另將依照程序對鄭男報請檢察官相驗，以確定鄭男死亡原因。
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