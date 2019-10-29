偷未上鎖車輛裡財物遭PO臉書 南警循線逮人法辦
2019-10-29 11:13
聯合報 記者黃宣翰
／台南即時報導
台南市盧姓男子因缺錢花用，涉嫌騎乘腳踏車在東區沿路尋找目標，今年10月17日見一輛停在東門路二段小貨車未上鎖，偷取車內價值7500元財物得手，警方調閱監視錄影器，昨天循線查獲他到案，警詢後依竊盜罪嫌函送南檢法辦。
小貨車車主於10月17日向市警一分局東門派出所報案，他將小貨車停放在東門路二段，車內財物遭人竊盜案，損失7500元。警方調查發現，嫌犯騎乘腳踏車徒手作案，執行網路巡邏時也發現同一名嫌犯作案多起，遭網友po文在臉書爆料公社。
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東門所警員胡瑞宏昨天執行勤務時，在東區裕豐街發現盧（55歲）行蹤，通報線上警力到場協助攔查，盧見事跡敗露，配合警察到派出所說明案情，全案詢問後依竊盜罪函送台南地檢署偵辦。
警方呼籲，車輛停放妥當後，請將貴重物品、如現金、皮包等隨手帶下車，車門一定要上鎖，避免宵小伺機作案，讓您痛失寶貴財物。
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