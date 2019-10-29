酒醉女心情差窗台抽菸墜樓 男友目睹淚崩

2019-10-29 11:02 聯合報 記者 聯合報 記者 林佩均 ／台中即時報導



台中市今晨發生一起墜樓意外，蔡姓女子酒後心情鬱悶在12樓窗台抽菸，趙姓男友聽到窗戶有聲音查看，發現女友從花窗快墜落，趙雙手緊拉女友，但仍不敵重量，蔡女墜落到大樓防火巷旁小巷內，送醫急救仍不治，蔡姓男友痛哭。警方調查，初步排除他殺，進一步死因有待釐清，家屬對於死因沒有異議。

今晨1點多，台中市北屯區后庄路一棟大樓發生一起墜樓事件，蔡女與趙姓男友租屋在12樓，鄰居表示，今天清晨沒有聽到爭吵聲，平常見這對情侶感情相當不錯：記者詢問該棟大樓管理人員，今晨是否有墜樓一事？管理人員僅回答，「不清楚」。

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據了解，蔡女最近因工作壓力大，昨晚喝很多酒，精神不濟，趙姓男友清晨載女友回住所休息，女友說要先洗澡後休息，趙卻聽到花窗有開窗戶的聲音，靠近一看發現女友坐在花窗上，他嚇得趕進上前拉住女友，但仍來不及將蔡女救起。

台中市消防局今晨1點多接獲報案，派遣水湳、四平分隊前往，蔡女(26歲)倒在大樓圍牆後方防火巷內，女子僅著內衣褲，無呼吸心跳，送醫急救後仍宣告不治。

死者母親透漏，女兒有憂鬱症，在服用藥物，知道最近疑似工作壓力大，但不清楚細節，女兒送醫急救不治消息，她轉告趙男，趙男在電話那頭痛哭。

警方表示，經鑑識小組鑑定，初步排他殺，至於女子是自殺或意外墜樓，仍有待釐清，家屬對於死因沒有異議。

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