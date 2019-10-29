女騎士被撞傷骨盆恥骨骨折 致懷孕困難求償獲賠

2019-10-29 10:42 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ／台中即時報導



柯姓計程車司機去年駕車與魏姓女騎士擦撞，致魏女受傷，柯遭過失傷害罪判拘役50日，魏女以骨盆恥骨骨折，醫生建議不要再懷孕避免恥骨裂開，使她受有巨大精神痛苦，提告損害賠償，法官認為過失責任雙方各應負50%，判決柯應賠償魏女16萬9225元。

魏女指出，柯男去年5月27日上午駕駛計程車，沿中市北屯區太原路外側車道由東往西方向行駛，行經該路段位於太原路3段，本應注意車前狀況、兩車並行間隔，且於變換車道時，應禮讓直行車先行，並注意安全距離，竟於向右變換車道時，未注意右前方車輛狀況而貿然行駛，致與同向、右前方的魏女所騎機車擦撞。

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人車倒地的魏女，受有第一腰椎壓迫性骨折、左側上下恥骨支骨折等傷害，請求柯給付看護費、交通費、薪資損失、修復受損機車費用。魏女並以因骨折部位不方便開刀，醫師建議臥床休息及藥物治療並使用腰部護具6個月。且她受傷部位包含骨盆恥骨骨折，醫生建議不要再懷孕以免恥骨裂開，導致原告及家庭有相當之遺憾，她並受有巨大精神痛苦，難以為外人所想像，請求精神上損害。

柯姓計程車司機表示他有心臟病史，曾輕度中風接受復健，並領有身心障礙證明，因迫於生活所需，平日駕駛計程車為業，而他駕駛的計程車在發生車禍後已報廢，經濟狀況陷入困窘，請求法官酌減精神慰撫金。

法官查出，柯男變換車道時，應禮讓直行車先行，並注意安全距離，竟於向右變換車道時，未注意右前方車輛狀況而貿然行駛，致與魏女駕駛普通重型機車發生碰撞固有過失，但魏女肇事時駕駛普通重型機車，往左變換車道未注意左後方車輛動態，致生肇事，同為肇事原因等情，兩人過失責任各為50%。