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台積電格芯侵權訴訟圓滿落幕！全球專利交互授權

台南市環保局辦公室冒煙 疑天花板電線短路

2019-10-29 08:32聯合報 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市東區環保局三樓辦公室，今天清晨近7點40分冒出大量白煙，崇善等消防分隊到場了解，發現疑似天花板電線短路，關閉電源後解除狀況。

今天清晨近7點40分，台南市消防局接獲報案，東區環保局辦公室三樓冒煙。

消防人員到場後，在三樓一般廢棄物管理科辦公室天花板，查出有電線短路，未出水，關掉電源後白煙逐漸散去。

環保局人員說，可能和辦公室電線老舊有關。台南市消防局說，電線短路真正原因待進一步鑑定查明。

台南市環保局三樓辧公室天花板冒煙。記者黃宣翰/攝影
台南市環保局三樓辧公室天花板冒煙。記者黃宣翰/攝影
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台南市環保局辧公室冒煙。記者黃宣翰/攝影
台南市環保局辧公室冒煙。記者黃宣翰/攝影
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台南市環保局辧公室冒煙。記者黃宣翰/攝影
台南市環保局辧公室冒煙。記者黃宣翰/攝影
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