基隆花瓶嶼船難 漁船先傾斜不久沉沒 船上10人幸運獲救
2019-10-29 01:25
聯合報 記者邱瑞杰
／基隆即時報導
基隆市北方三島中的花瓶嶼海域，28日下午傳出漁船在海面傾斜，情況危急。基隆海巡隊接獲通報後，調派巡防艇馳援，但趕抵現場時，事故漁船已沉沒，所幸船上10人及時被附近漁船救出。
當時在現場海釣船上的漁民對媒體說，28日下午4點多看見靠近花瓶嶼水域，有艘漁船疑觸礁，船長透過無線電求助，附近兩艘漁船接獲訊息到現場救援，船上10人後來都被接駁救到友船上，沒有大礙，但價值千萬元的漁船最後沉沒，船長一時之間難以接受事實。
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據了解，事故漁船原本出現傾斜，其他船上的人認為它已下錨，但過不了多久，船隻傾斜角度更大，且海水灌入船艙，接著漁船開始下沉，幸好2艘在附近作業的漁船馳援，把人全救了出來。
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