南市警三分局超給力 2小時內破獲九旬老翁遭搶案
2019-10-28 23:20
聯合報 記者黃宣翰
／即時報導
台南市安南區今天下午近4點，發生90歲老翁遭搶奪1千元後，犯嫌為防護贓物，拉扯間造成老翁左手中指節開放性脫臼、四肢多處挫擦傷，後送安南醫院救治後沒有大礙，市警三分局偵查隊在案發後2個小時，迅速逮捕涉案吳姓男子到案，警詢後依準強盜罪嫌法辦。
警方查出，吳嫌（30歲）缺錢花用，今天下午騎乘機車途經公學路5段697巷57號巷口時，見黃姓老翁獨自一人，臨時起意行搶，老翁年近九旬，年事已高，吳涉嫌搶奪老翁1千元，吳犯嫌為防護贓物，搶奪時造成老翁左手中指遠端指節開放性脫臼，和撕裂傷、四肢多處挫擦傷，後送安南醫院救治後所幸無恙。
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案經三分局偵查隊、安佃派出所及安南派出所獲報後，組成專案小組，調閱案發現場周邊監視器，以車追人，循線查獲吳嫌涉有重嫌，兵分多路同時進行偵緝， 今晚6點多在海環街緝獲吳嫌，吳嫌遭緝獲時仍在休憩抽菸，十分訝異警方如此迅速查獲。
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