南二高斜張橋墜橋身亡 死者竟嘉義偷車南下出事

2019-10-28 23:18 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ／即時報導



國道三號南下高屏交界的斜張橋昨天傳出駕駛墜落身亡，死者陳姓男子的胞姊趕赴屏東確認身分無誤，表示許久未聯絡；警方今再循線找到陳駕駛的小貨車，登記於嘉義縣某工廠，才查出他竟涉嫌在凌晨先偷車，一路南下開往屏東出事。雖陳已車禍死亡，警仍將依竊盜罪送辦。

據悉，40歲陳姓男子戶籍在新竹，有竊盜、毒品等多項前科，平時未與家人往來，昨天凌晨1點多，他隻身走進嘉義縣民雄鄉的一間工廠，發現小貨車鑰匙未拔，便直接偷開走，約上午七點半許，於南下387.5公里處自撞內側護欄，再擦撞外側護欄，他疑未繫安全帶加上擋風玻璃碎裂，拋出車外摔落23公尺橋下當場身亡。

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獲報趕抵的國道警方，在陳姓男子身上或小貨車內，都沒發現任何證件，只好採驗指紋得知他戶籍在新竹，透過轄區警方通知家人。

陳的胞姊昨晚趕赴屏東認屍，確認就是陳本人沒錯，但哀傷之餘，也告訴警方多年沒有和陳姓男子聯絡，不清楚他做什麼工作，也無法理解為何開車要去屏東導致死亡車禍。

警方另方面查詢小貨車登記在嘉縣民雄鄉的公司行號，不過昨天周日公司未營業，今天上午警方再度前往，該公司負責人也已發現貨車不見準備報案，經警方說明後，卻發現陳姓男子根本非員工，調閱監視器畫面還原，看到他於昨天凌晨1點多四處張望走進工廠，將小貨車偷開走。

由於家屬不清楚陳姓男子近來的情況，陳昨天偷走貨車並往南行駛應都是獨自行動，警方尚需透過調閱其他監視畫面等方式，深入釐清他究竟偷車動機、為何要前往屏東。