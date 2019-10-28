桃園保齡球館大火倖存消防員 爭取基層消防員三權
2019-10-28 19:27
聯合報 記者黃宣翰
／即時報導
桃園新屋保齡球館大火，唯一倖存消防員黃鈺翔，調回台南新營消防分隊任職，他身兼消防員工作權益促進會理事，黃鈺翔今晚說，如果基層消防員沒有資訊權、調查權及退避權，未來不幸再有消防員打火時殉職，可能還是有公務員被起訴，被當成代罪羔羊，他說，讓基層消防員有資訊權、調查權和退避權，對消防員的權益才有保障，這樣才有義意。
黃鈺翔說，消防員工作權益促進會爭取基層消防員擁有資訊權、調查權和退避權三權，並發起聯署，已經獲8400多名民眾簽署支持。資訊權是消防員到火場後，廠方必需提供廠方儲放何種危險物品，廠房平面圖等相關資料；調查權是如果有消防員殉職，要讓消防員參與調查，並由第三公正單位來查明原因；退避權是在沒有人受困情形下，消防員有權選擇是要積極或是保守滅火，保障消防員的人身安全。
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桃園市2015年1月20日，發生新屋保齡球館大火造成6名勇消殉職，桃園地檢署查出前新屋分隊長吳尚城、前小隊長謝建勝、前隊員林文智、莊翔智、彭安宗、賴俊鋐6人，在進行消防安檢時涉嫌放水，依貪汙治罪條例圖利罪嫌起訴吳尚城6人，另新屋區公所工務課技士鄭紹春、工務局拆除科約僱人員張嘉隆2人涉嫌放水未拆違建，依公務員依偽造文書起訴，桃園地方法院今天上午宣判，吳尚城8人均無罪。
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