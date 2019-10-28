桃園保齡球館大火倖存消防員 爭取基層消防員三權

2019-10-28 19:27 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ／即時報導



桃園新屋保齡球館大火，唯一倖存消防員黃鈺翔，調回台南新營消防分隊任職，他身兼消防員工作權益促進會理事，黃鈺翔今晚說，如果基層消防員沒有資訊權、調查權及退避權，未來不幸再有消防員打火時殉職，可能還是有公務員被起訴，被當成代罪羔羊，他說，讓基層消防員有資訊權、調查權和退避權，對消防員的權益才有保障，這樣才有義意。

黃鈺翔說，消防員工作權益促進會爭取基層消防員擁有資訊權、調查權和退避權三權，並發起聯署，已經獲8400多名民眾簽署支持。資訊權是消防員到火場後，廠方必需提供廠方儲放何種危險物品，廠房平面圖等相關資料；調查權是如果有消防員殉職，要讓消防員參與調查，並由第三公正單位來查明原因；退避權是在沒有人受困情形下，消防員有權選擇是要積極或是保守滅火，保障消防員的人身安全。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！