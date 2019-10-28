北市松山區民宅火警 14住戶緊急疏散幸火勢撲滅

相關新聞
新竹虐貓男就是他 「坦承虐貓」被移送了2019-10-28 17:39
曳引車為停等紅燈急煞 鋼捲散落一地2019-10-28 20:26
桃園保齡球館大火倖存消防員 爭取基層消防員三權2019-10-28 19:27
父子登山之旅慘變山間迷途記 新店警消齊救援2019-10-28 17:39
槽車龍洞翻落橋下 槽底側面插著一根釘子氮氣洩漏中2019-10-28 16:46
UberEats外送員撞外送員 前車手機掉落急煞、後車撞上2019-10-28 15:55
慎入！惡房客垃圾堆成山飄酸腐味、蟑螂亂竄2019-10-28 15:36
宛如煉獄！新竹男虐殺貓咪還拍影片欣賞 今遭公布肉搜2019-10-28 15:36
切結付費要救護車送指定醫院 律師：沒有法律層級依據2019-10-28 15:20
集貨場555公斤三星蔥遭竊 警72小時逮到2嫌2019-10-28 14:28
竹科竟有63支消防栓無法運作 消防員：要救命還送命？2019-10-28 14:02
蘇揆昨視察疏左防洪計畫 附近違停汽車查獲8刀2槍2019-10-28 13:42
新屋保齡球館大火8公務員被控放水 桃園地院判無罪2019-10-28 13:18
為消防出力 獅子會捐今年第四輛消防車2019-10-28 13:09
女衝浪客力乏困礁岩待援 台東海巡出動助脫困2019-10-28 12:41
夜跑疑身體不適倒路旁 警急馳援幸平安2019-10-28 12:36
導航又出包！遊覽車卡山區 挖土機硬拖5小時才脫困2019-10-28 12:22
墾丁龍磐婦人撿海菜 疑失足落海溺斃2019-10-28 12:19
屁孩幫女友出頭砸錯車 向朋友借的車也撞爛棄如敝屣2019-10-28 12:00
高雄消防員調職引效應? 遭爆同意載孕婦30公里外就醫2019-10-28 11:32
警員3小時找回遺失手機 日本遊客大讚台警好棒！2019-10-28 11:30
影／玖壹壹聯手台中市警犬隊 二度合作拍影片反毒2019-10-28 11:07
宜蘭首見青蔥集貨場被偷三星蔥 警方抓到2名偷蔥大盜2019-10-28 10:50
台61聯結車大貨車相撞 1司機受困救出生命垂危2019-10-28 09:55
台東知名麵店摔死幼貓引公憤 小老闆代父致歉非故意2019-10-28 09:44
苗栗小貨車無煞車直撞掃街車 男駕駛送醫不治2019-10-28 09:17
台鐵區間車清水平交道事故 80歲婦人被撞死2019-10-28 08:27
影／台東名麵店老闆狠摔死2周大小貓 小貓生前模樣曝光2019-10-28 01:33
南二高斜張橋車禍／國道絕美亮點 緩下坡易出事2019-10-28 00:39
碰撞砂石車 單車兄弟輕傷2019-10-28 00:36
友駕車衝入海 借竹竿救起人2019-10-28 00:34
他正翻拍6千元點數卡 警方急告知真相結局圓滿了2019-10-28 00:24
疑未繫安全帶…貨車自撞 駕駛飛出車外墜橋亡2019-10-28 00:18
苗栗南庄路跑帳棚無警示 警員撞斷3肋骨2019-10-28 00:15
一張領藥單 讓女子生活費失而復得2019-10-28 00:04
太過分！大學生涉偷老闆遺物 素食餐廳不提告只求歸還2019-10-27 22:07
不只美軍詐騙梗 高雄婦要匯55萬給印尼「挖礦男」2019-10-27 21:51
兩國中生在砂石車下逃過死劫 「只差兩步被車壓到」2019-10-27 21:03
消防救護員拒絕跨區送醫遭調職 基層嘆怕寒蟬效應2019-10-27 20:24
熱門文章
太過分！大學生涉偷老闆遺物 素食餐廳不提告只求歸還2019-10-27 22:07
影／台東名麵店老闆狠摔死2周大小貓 小貓生前模樣曝光2019-10-28 01:33
台鐵區間車清水平交道事故 80歲婦人被撞死2019-10-28 08:27
苗栗小貨車無煞車直撞掃街車 男駕駛送醫不治2019-10-28 09:17
台東知名麵店摔死幼貓引公憤 小老闆代父致歉非故意2019-10-28 09:44
高雄櫃姐女廁遭挾 男涉封嘴強揉胸竟扯她劈腿2019-10-27 22:57
阿扁「發票貴婦」境管13年 她不在乎：我也沒要出國2019-10-28 09:22
景氣壞！背包客最愛旅館 21房全部轉型賣春2019-10-28 15:38
已婚男見她全裸出浴 伸手摸臀「我真的亂了」2019-10-28 16:44
陸客破壞台中連儂牆 警毀損移送被罰3萬2019-10-28 09:35
導航又出包！遊覽車卡山區 挖土機硬拖5小時才脫困2019-10-28 12:22
小女孩主動找男友嘿咻 害慘了他賠5萬還判重刑2019-10-28 06:45
疑爭家產 台中男子夥同外人對姊姊姊夫施暴注射液體2019-10-28 18:43
宛如煉獄！新竹男虐殺貓咪還拍影片欣賞 今遭公布肉搜2019-10-28 15:36
賴溪松車禍亡 不繫安全帶…只怕更慘2019-10-28 00:06
鄰居辦喪後在他家門口放砂糖 網曝幕後真相2019-10-28 13:33
台東知名麵店摔死小貓事件缺證據 檢方：真的不好辦2019-10-28 14:45
疑爭奪家產 中市1對夫妻被妻弟率人用膠帶綑綁毆打2019-10-28 16:59
台中果菜公司董座賴溪松車禍亡 駕駛涉過失致死2019-10-27 21:56
新竹虐貓男就是他 「坦承虐貓」被移送了2019-10-28 17:39
碩士男開酒吧邀少女坐檯 時領170客人消費還可抽成2019-10-28 08:26
盧秀燕大將賴溪松車禍不治…安全帶怎變殺人凶器？2019-10-28 00:06
夜店殺警案在逃主嫌 搭漁船偷渡小金門被捕2019-10-28 15:03
台61聯結車大貨車相撞 1司機受困救出生命垂危2019-10-28 09:55
UberEats外送員撞外送員 前車手機掉落急煞、後車撞上2019-10-28 15:55
槽車龍洞翻落橋下 槽底側面插著一根釘子氮氣洩漏中2019-10-28 16:46
夜店殺警案主嫌偷渡烈嶼遭逮 今發送金門監獄2019-10-28 17:42
慎入！惡房客垃圾堆成山飄酸腐味、蟑螂亂竄2019-10-28 15:36
竹科竟有63支消防栓無法運作 消防員：要救命還送命？2019-10-28 14:02
運將不服吊照辯稱沒撞到機車 檢方誘導才認肇逃2019-10-28 14:00
他正翻拍6千元點數卡 警方急告知真相結局圓滿了2019-10-28 00:24
一張領藥單 讓女子生活費失而復得2019-10-28 00:04
兩國中生在砂石車下逃過死劫 「只差兩步被車壓到」2019-10-27 21:03
高雄消防員調職引效應? 遭爆同意載孕婦30公里外就醫2019-10-28 11:32
不一樣的「春天」 台版霍格華茲爭商標敗訴2019-10-28 15:36
疑未繫安全帶…貨車自撞 駕駛飛出車外墜橋亡2019-10-28 00:18
老翁被隔壁床愛滋男推下床3個月後死亡 家屬氣憤求償2019-10-28 15:07
屁孩幫女友出頭砸錯車 向朋友借的車也撞爛棄如敝屣2019-10-28 12:00
蘇揆昨視察疏左防洪計畫 附近違停汽車查獲8刀2槍2019-10-28 13:42
「我不是妳的國小老師」 超商店員不耐反諷老婦遭起訴2019-10-28 17:41
留言