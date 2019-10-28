疑爭家產 台中男子夥同外人對姊姊姊夫施暴注射液體

2019-10-28 18:43 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ／即時報導



台中市賴姓姊弟疑因為了父母留下的遺產發生爭執，弟弟竟夥同外人趁機捆綁姊姊和姊夫毆打，還把姊夫壓在地上注射不明液體；賴男夥人一前後後進屋的影像下午曝光，所幸其姊姊和姊夫無生命危險。

據了解，賴男（64歲）夥人施暴後逃逸，鄰居因聽到其姊姊和其夫的呼救聲前往了解，才替兩人鬆綁，並打119電話前往將兩人送醫。

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警方調閱監視錄影，發現賴男下午2時許先獨自進到姊姊的住處，接著另二人也頭戴帽子相偕隨後進入。

他們涉嫌把賴的姊姊和姊夫捆綁，賴拿起椅子砸姊姊的頭，3人還把賴的姊夫強壓在地上，拉下褲子，注射了3針不明液體到賴姊夫的臀部。

據了解，賴的姊夫後來並未發現有何不適，倒是賴的姊姊因頭被被重擊而身體不適，所幸都無生命危險。