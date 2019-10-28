新竹虐貓男就是他 「坦承虐貓」被移送了

2019-10-28 17:39 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ／即時報導



虐貓事件頻傳！動保志工黃富在臉書和《爆廢公社》貼文表示，「流浪動物珍愛協會」接獲通報，送養貓走失，認養人不回應，結果意外從彭姓男子手機上的雲端相簿中，發現有近百張虐貓的影片、照片，痛批彭男變態的行徑，網路上一度傳出彭男失蹤下落不明，直到今天下午彭男被民眾指認並報案後，彭男投案向警方坦承有虐貓，新竹市動保所於下午4時許將彭男移送新竹地檢署偵辦。

遭爆料虐貓的彭男，從7月起至10月向新竹縣收容所領養4隻貓及民眾領養1隻貓，共5隻貓疑似皆被彭男虐死，從他虐貓的影片發現，他似乎特別喜歡虐待幼貓，影片中不只拿單柄鐵鍋，從幼貓頭部砸下，還持一字螺絲起子穿進貓掌，令人看了頭皮發麻。彭姓男子的行為引起網友注意，並肉搜出彭男是新竹市某家便利商店的員工，並將他的資料轉傳，「一定要抓到兇手，給他高級修理！」。

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而關心該案的新竹縣竹北代表朱健銘表示，「如果世上有最接近地獄的地方，就是這裏了！接獲市民通報，送養貓走失，認養人不回應，27日調查本案，此人在租屋處虐殺貓，發現彭男虐死9貓，最初只說4隻，後續不斷追查下發現共9隻，在彭男手機雲端發現近百張虐貓照片影片，此人目前失蹤下落不明」。

不過今天下午彭男被民眾指認，並向警方承認有虐貓行為，屬於投案；警方也表示，網友們不必擔心，彭男並非自首，因此在法律上並不會減刑。新竹動保所長楊礎遠表示，動保所已對彭男依動保法第6條、第25-1條將彭男函送地檢署偵辦，若彭男虐貓屬實，將會面臨1年以上、5年以下的刑責。