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父子登山之旅慘變山間迷途記 新店警消齊救援

2019-10-28 17:39聯合報 記者柯毓庭／即時報導

54歲的蘇姓男子昨天早上8時許與20歲的兒子前往新北市烏來區內洞林道爬山，卻在山中迷失方向，經蘇男老婆楊姓女子報案求救後，警方與消防人員派人上山搜救，於晚間10時許發現蘇男2人，平安將人救下山。

蘇男與兒子昨天上午趁著假日開車前往內洞林道，打算來趟父子登山之旅，卻在晚間7時許於林道4.7k往拉撲山處迷路，蘇男見下不了山，打電話向老婆楊女求救後，便因手機失去訊號聯繫不上，楊女因此撥打110向警方求救。

新店警分局獲報後，轉報給消防單位，並派出烏來所、孝義所員警與消防隊一同入山搜索，搜救人員於晚間10時許在拉撲山登山道發現蘇男2人，幸2人均無大礙，警、消提供麵包、飲用水等給2人補充體力後，晚間11時許帶領2人平安下山，由蘇男自行開車返家，結束虛驚一場。

蘇男與兒子本想趁著假日享受登山之旅，卻因迷路差點回不了家。記者柯毓庭／翻攝
蘇男與兒子本想趁著假日享受登山之旅，卻因迷路差點回不了家。記者柯毓庭／翻攝
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警、消獲報後，派遣救難人員上山尋人，晚間10時許順利找到蘇男父子兩人，並於一小時...
警、消獲報後，派遣救難人員上山尋人，晚間10時許順利找到蘇男父子兩人，並於一小時後將人順利帶下山。記者柯毓庭／翻攝
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