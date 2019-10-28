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疑爭奪家產 中市1對夫妻被妻弟率人用膠帶綑綁毆打

2019-10-28 16:59聯合報 記者黃寅／即時報導

台中市賴姓姊弟疑因為了父母留下的遺產發生爭執，弟弟即率人趁機捆綁姊姊和姊夫毆打，姊姊和其夫逃出，下午被人發現滿身是傷出現在太平區振福路上，立即報案。消防人員趕往將兩人送醫，目前由警方介入了解，已掌握弟弟賴男行蹤，將帶回偵訊。

據了解，賴姓姊弟（分別68歲、64歲）家在振福路一處巷內擁有整排房屋的資產，兩人母親去年過世，姊弟近來為遺產起糾紛。

下午，弟弟賴男涉嫌夥同2名男子前往和姊姊和姊夫理論，爭執下涉嫌用膠帶將夫妻綑綁、毆打，後來3人隨即逃逸離去。姊姊夫妻倆下午送醫時，除了兩人身上都有多處外傷和血跡，林姓丈夫（68歲）的身上還有3處針孔及手部有明顯的膠帶綑綁痕跡。

據了解，台中市消防局下午2時許據報，指太平區振福路有一男、一女全身多處受傷急待救援，等救護人員到場，發現這一男一女上半身都有多處外傷及血跡，疑似棍棒毆打造成，於是將兩人送醫。其中妻子的傷勢較嚴重，但均無生命危險，家屬在醫院被問到受傷原因，都不願透露。

據指出，台中市太平區賴姓姊弟家在振福路一處巷內，擁有整排房屋的資產，兩人母親去年...
據指出，台中市太平區賴姓姊弟家在振福路一處巷內，擁有整排房屋的資產，兩人母親去年過世，姊弟近來為遺產起糾紛。圖／民眾提供
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遺產台中市夫妻

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