UberEats外送員撞外送員 前車手機掉落急煞、後車撞上
2019-10-28 15:55
聯合報 記者邱瑞杰
／基隆即時報導
基隆市安樂路2段發生同為UberEats外送員騎車追撞車禍，李姓外送員送餐途中，手機不慎掉落而緊急煞車，騎在他後方的陳姓外送員煞車後摔車再撞上，所幸僅造成車損，兩人都無大礙，並達成和解。
基隆市警四分局安樂派出所警員唐敏家27日下午近4點，接獲通報安樂路2段發生2部機車交通事故，冒雨趕赴現場處理時發現，2名騎士均為美食外送平台UberEats的送貨員。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
唐員初步了解，22歲李男騎車途中發現手機掉落道路，情急之下立刻煞車，結果後方21歲陳男疑天雨路滑，又緊急煞車導致摔車，機車往前滑行撞上李的機車，所幸兩人都有明顯傷勢。市警局交通警察隊員警完成初步事故調查後，唐員將兩人帶回派出所製作事故筆錄。
市警局日前才規畫24~26日執行專案勤務，取締和宣導雙管齊下，希望維護用路安全，並減少外送員發生事故。唐員將交通安全宣導卡片交給李、陳進行宣導，並請他們在外送派遣平台LINE群組，向同業告知此事，避免事故發生。
警四分局表示，為避免外送員發生交通意外事故，已要求員警利用各種勤務機會，針對外送人員加強宣導行車安全，灌輸路口慢、看、停等路權觀念，切勿鑽車縫、滑手機、超速等違規行為，同時加強取締，確保用路人安全。
留言