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宛如煉獄！新竹男虐殺貓咪還拍影片欣賞 今遭公布肉搜

2019-10-28 15:36聯合報 記者郭政芬／新竹即時報導

好殘忍！新竹市24歲的彭姓男子以各種殘忍手段虐死9隻幼貓，以平底鍋毆打幼貓頭顱導致變形、用螺絲起子狂毆小貓手臂以及吊掛貓咪等各種虐貓手段，甚至還將過程自拍影片供自己抒發欣賞。竹北市民代表朱健銘日前接獲通報，昨天調查發現虐貓事實，原訂今天早上要彭姓男子投案，未料彭男昨天就失聯，氣得朱健銘今天下午公布臉書，請新竹人「幫忙肉搜報警」。

朱健銘說，他日前接獲愛貓人士通報，發現交給彭男認養的小貓都下落不明，而且彭男竟然還在其他臉書社團持續認養小貓，後來他與新竹縣流浪動物珍愛協會上門拜訪彭男，彭男一度稱小貓逃跑了，他因此簽授權書希望能看彭男的手機照片，但彭男早已將照片刪光。

後來他在彭男手機雲端發現近百張虐貓照片與影片，彭男也承認虐死貓咪，他氣得當場斥責：「每個都是生命，你怎麼可以這樣做？」影片中有持平底鍋將幼貓頭顱打到變形，甚至用螺絲起子狂砸幼貓手臂後將牠吊起，待貓咪死後再殘忍撒鹽巴，還有一隻小貓全身濕漉漉被活活淹死，讓朱健銘很痛心。

彭男坦承自己虐死貓咪，也願意接受法律制裁，但昨天晚間就逃跑失聯。朱健銘說，此人目前失蹤下落不明，他更發現彭男當初只說虐殺4隻，但後來發現共有9隻，希望民眾發現此人可立即報警，要把虐殺貓咪的人揪出來。

新竹市24歲的彭姓男子以各種殘忍手段虐死9隻幼貓，還將過程自拍影片供自己抒發欣賞...
新竹市24歲的彭姓男子以各種殘忍手段虐死9隻幼貓，還將過程自拍影片供自己抒發欣賞。圖／朱健銘提供
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影片中有持平底鍋將幼貓頭顱打到變形，甚至用螺絲起子狂砸幼貓手臂。圖／朱健銘提供
影片中有持平底鍋將幼貓頭顱打到變形，甚至用螺絲起子狂砸幼貓手臂。圖／朱健銘提供
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新竹市24歲的彭姓男子以各種殘忍手段虐死9隻幼貓，甚至用螺絲起子狂砸幼貓手臂後將...
新竹市24歲的彭姓男子以各種殘忍手段虐死9隻幼貓，甚至用螺絲起子狂砸幼貓手臂後將牠吊起。圖／朱健銘提供
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