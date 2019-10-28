宛如煉獄！新竹男虐殺貓咪還拍影片欣賞 今遭公布肉搜
2019-10-28 15:36
聯合報 記者郭政芬
／新竹即時報導
好殘忍！新竹市24歲的彭姓男子以各種殘忍手段虐死9隻幼貓，以平底鍋毆打幼貓頭顱導致變形、用螺絲起子狂毆小貓手臂以及吊掛貓咪等各種虐貓手段，甚至還將過程自拍影片供自己抒發欣賞。竹北市民代表朱健銘日前接獲通報，昨天調查發現虐貓事實，原訂今天早上要彭姓男子投案，未料彭男昨天就失聯，氣得朱健銘今天下午公布臉書，請新竹人「幫忙肉搜報警」。
朱健銘說，他日前接獲愛貓人士通報，發現交給彭男認養的小貓都下落不明，而且彭男竟然還在其他臉書社團持續認養小貓，後來他與新竹縣流浪動物珍愛協會上門拜訪彭男，彭男一度稱小貓逃跑了，他因此簽授權書希望能看彭男的手機照片，但彭男早已將照片刪光。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
後來他在彭男手機雲端發現近百張虐貓照片與影片，彭男也承認虐死貓咪，他氣得當場斥責：「每個都是生命，你怎麼可以這樣做？」影片中有持平底鍋將幼貓頭顱打到變形，甚至用螺絲起子狂砸幼貓手臂後將牠吊起，待貓咪死後再殘忍撒鹽巴，還有一隻小貓全身濕漉漉被活活淹死，讓朱健銘很痛心。
彭男坦承自己虐死貓咪，也願意接受法律制裁，但昨天晚間就逃跑失聯。朱健銘說，此人目前失蹤下落不明，他更發現彭男當初只說虐殺4隻，但後來發現共有9隻，希望民眾發現此人可立即報警，要把虐殺貓咪的人揪出來。
留言