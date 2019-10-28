慎入！惡房客垃圾堆成山飄酸腐味、蟑螂亂竄

2019-10-28 15:36 聯合報 記者 聯合報 記者 江國豪 ／屏東縣即時報導



屏東大學屏商校區附近一處出租套房，近半年來不斷傳出腐臭酸味，也引得樓梯間遭蟑螂、老鼠肆虐，其他房客難以忍受，通知該屋房東前來查看，沒想到打開房門，臭味撲鼻而來，同時驚見垃圾色堆成一座座小山，好好的房間竟變成垃圾場，房東看到差點吐了出來。消保處表示，房東可以主張解約，並要求房客賠償。

有民眾透過「屏東小鎮資訊」爆料，稱租屋處的5樓房間，近半年不斷飄出臭味，原本以為是有人養寵物，但卻都沒有聽聞貓狗叫聲，近日臭味更是越加難聞，於是通知該屋房東來查看。

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而房東到場，說該名女房客已2個月未繳房租，也聯絡不上人，加上腐臭味道飄出，深怕有什麼意外，趕緊開門察看。沒想到房內約7坪空間，有2/3都被垃圾占據，臭味撲鼻而來，更是令人反胃。而房內的電扇、電腦等一直呈現使用狀態，大夥慶幸沒有因使用過熱走火，而釀成火警，否則後果不堪設想。房東當場飆罵，不過目前這名惡房客已失聯近2個月，仍下落不明，成了頭痛問題。