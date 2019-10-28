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切結付費要救護車送指定醫院 律師：沒有法律層級依據

2019-10-28 15:20聯合報 記者雷光涵／即時報導

高雄市消防局兩名救護員拒絕病患家屬跨區送醫的要求、遭到調職。律師林智群指出，現在沒有切結後可要求救護人員送指定醫院之「法律」依據，僅有地方政府法規，且判斷為緊急狀況也不適用。

林智群在臉書發文指出，救護車送醫最高原則是「就近」、「適當醫院」，如果家屬要求跟救護車人員有不同意見，「沒事就沒事，事後人死了，問題就大了，救護車聽家屬的，送遠的醫院，中間病患掛點了，算誰的？」

他說，緊急醫療救護法第29條規定：「救護人員應依救災救護指揮中心指示前往現場急救，並將緊急傷病患送達就近適當醫療機構。」內政部的緊急救護辦法第5條規定：「緊急傷病患之運送就醫服務，應送至急救責任醫院或就近適當醫療機構。」所以依照現行法律，「就近送適當醫院」對救護車而言，是法律上風險比較小的作法。

林智群也提到，緊急救護辦法第5條原有一項但書為:「但病情特殊，必要時得應傷病患者本人或其隨從家屬要求至其他醫院」。後來修法拿掉但書，因為許多患者或其家屬據此要求往特定醫院，滋生許多困擾與爭議。

他表示，雖然「高雄市消防救護車收費辦法」第5條有開一個小門，允許民眾交1700元後指定醫院，但那個規定是「地方政府法規」，並非法律層級的規定，且那個規定也寫「大量傷病」、「心肺功能停止」、「緊急情況」不適用，現在救護人員已經判斷是緊急情況，就應該依照專業送「就近醫院」，即使家屬願意切結、交1700元，救護人員也沒有權力依照家屬要求送指定醫院的。

林智群也提到，家屬若要求跨區，一趟下來時間拉長，同時間如果有其他人要用救護車，也會叫不到，會有醫療資源排擠的問題。

高雄市消防局兩名救護員拒絕病患家屬跨區送醫的要求。示意圖，非當事人。本報資料照片
高雄市消防局兩名救護員拒絕病患家屬跨區送醫的要求。示意圖，非當事人。本報資料照片
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救護車林智群患者

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